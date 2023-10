Entidades somam forças para valorização do Pantanal

Para somar esforços em prol do desenvolvimento sustentável do Pantanal, e, principalmente, valorizar a cultura pantaneira e todo o seu potencial, um grupo de entidades instituiu a “Comissão de Valorização da Cultura Pantaneira”. Formada por representantes do Sistema S, poder público, gestores culturais e empreendedores, a comissão se reuniu na última quinta-feira (26), no Living Lab – laboratório de inovação do Sebrae/MS, em Campo Grande, para alinhamento. O Pantanal tem 250 mil km², uma população de 532.550 habitantes, 32 mil pequenos negócios, 20 mil produtores rurais e 3,5 mil pescadores.

O trabalho das entidades vem para somar às ações realizadas pelo programa Pró Pantanal. Participaram da reunião cerca de 30 pessoas, representantes e lideranças de entidades ligadas ao Pantanal. O Sistema Comércio MS foi representado pela economista do IPF/MS, Regiane Dedé de Oliveira, e pela consultora de Turismo do Senac MS, Camila Fernandes.

O Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal – Pró Pantanal – é uma iniciativa do Sebrae Mato Grosso do Sul e Sebrae Mato Grosso para atuar diretamente com os negócios instalados nesse território. As ações são para promover o desenvolvimento sustentável e a geração de renda nos eixos do turismo, da economia criativa e do agronegócio, com a sustentabilidade como eixo transversal nessas iniciativas.

Leia mais: Pró Pantanal tem apoio para ações no turismo de base comunitária

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.