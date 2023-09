Em novo trailer, Barbie mostra novas aventuras no mundo real

Um dos filmes mais aguardados para este ano, a produtora “Warner Brown” lançou nesta ultima quinta-feira (25), o mais novo trailer de “Barbie” mostrando mais detalhes da trama.

Com diversos tons de rosa, o trailer mostra cena das bonecas Barbies imersas no universo da “BarbieLandia”. Com variedades de tipos de bonecas, com especificidades e características diferentes, Barbie (Margot Robbie) está passando por uma crise de identidade e acaba enfrentando problemas em se relacionar com as pessoas em sua voltar também lidar com suas próprias questões.

A boneca acaba sendo expulsa da Barbielândia por não se encaixar no mundo a qual pertence. Desesperada para buscar soluções que acarretam sua personalidade, Barbie foge para o mundo real, junto com o boneco Ken (Ryan Gosling), que logo arrumam problemas ao tentarem se encaixar em um novo universo totalmente diferente da qual eles estão acostumados.

O filme tem previsão de estreia para o dia 20 de julho em todos os cinemas brasileiros. A direção do filme, conta com a indicada ao Oscar; Greta Gerwig (Lady Bird). A diretora assina o roteiro também com o roteirista Noah Baumbach.

Confira o trailer oficial legendado:

