Em audiência sobre mobilidade urbana, Câmara de Vereadores discute sobre transporte coletivo

Na manhã de hoje (06) a Câmara de Vereadores de Campo Grande realizou uma audiência pública para discutir temas como, a criação de aplicativo para mobilidade urbana, corredor exclusivo para transporte coletivo e o transporte público da capital.

Para o vereador Prof. André Luís (Rede), é preciso oferecer um transporte público de qualidade para que a população possa substituir o transporte individual. “Quando a gente fala de mobilidade temos que optar entre o transporte individual e público, mas nós só podemos oferecer essa opção quando ela existir. O modelo que temos é Curitiba, primeiro faz um sistema de transporte público eficiente, depois você oferece essa opção para o cidadão”, argumenta o vereador.

De acordo com o vereador, a forma como o contrato do transporte coletivo foi feita precisa ser revista. “A gente precisa ver o que acontece com o contrato, de maneira que ele possa ser otimizado e que o serviço possa ser prestado com qualidade e com lucro. A empresa tem que ter lucro e o usuário tem que ter um transporte de qualidade. Esse problema não é só de Campo Grande, é um problema mundial”, emenda Luís.

Uma das soluções propostas por André Luís é a reavaliação dos horários de pico na capital. “O que a gente tem que pensar é em soluções. Por exemplo, a questão da mobilidade, a questão da super lotação dos ônibus por conta dos horários de pico. Todo mundo começa a trabalhar 7h. Às 16h os ônibus passam pela Afonso Pena com três passageiros. A questão do horário é muito importante, será que não conseguimos fazer o servidor municipal começar a trabalhar às 07h30m? O servidor federal e estadual começar às 08h30m? A escola iniciar às 08h? Precisamos de uma dispersão do horário de pico”.

Com informações da repórter Beatriz Feldens.