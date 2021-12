Eleições 2022: em todas os cenários, pesquisa prevê Puccinelli como novo governador; veja os números

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Ranking e publicada no dia de hoje (20) prevê a eleição do ano que vem – quando se elegerá o novo governador do Estado de Mato Grosso do Sul – para os dois turnos de votação. E em todos os cenários, é o ex-prefeito de Campo Grande e ex-governador André Puccinelli (MDB) que já vem liderando o pleito.

Na previsão, a deputada federal e ex-vice no governo sul-mato-grossense, Rose Modesto (PSDB), e o prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), estão no páreo ao lado de Puccinelli. Quem vem atrás é o ex-governador Zeca do PT. A “surpresa” fica para o atual titular da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), Eduardo Riedel (PSDB) que – além de estreante na política regional – assume o terceiro lugar para uma possível eleição em dois turnos.

Inclusive, é provável que a sucessão estadual fique restrita a três candidatos “mais fortes” e o pleito seja decidido em segundo turno, conforme informou a pesquisa. Isso porque Puccinelli, mesmo liderando em vários cenários hipotéticos, não alcançaria a quantidade de votos necessários para vencer “de cara”.

Em números

Na espontânea, Puccinelli tem 14% das citações pelos entrevistados, seguido por Rose Modesto (9,30%) e Marquinhos Trad (8,10%). Já Riedel pontuou 5% e, por último, Zeca do PT com 4,05%. Nomes como Tereza Cristina (DEM), titular do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e até mesmo o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PSD) marcam percentual, com 3,20% e 2,30%, respectivamente.

A pesquisa também explorou os seguintes cenários: reunindo as nove prováveis candidaturas (estimulada 1); com apenas cinco nomes (estimulada 2); outra sem Marquinhos e Zeca do PT (estimulada 3); a quarta sem Puccinelli e Zeca do PT (estimulada 4); a quinta sem Rose Modesto e Zeca do PT (estimulada 5); a penúltima sem Riedel e Zeca do PT (estimulada 6); e, por fim, sem o atual prefeito e a ex-vice governadora (estimulada 7) – clique em cada link para ver as hipóteses.

Sobre quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, o mais citado é Zeca do PT, com 30,35%. André Puccinelli vem em segundo, com 25,70%. Por último, em terceiro lugar, está Marquinhos Trad (13,25%). Votos brancos, nulos, indecisos ou aqueles que não souberam/quiseram responder o questionário somam 7,85%.