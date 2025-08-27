Diretor-presidente da Águas Guariroba é homenageado com prêmio “O Melhor da Cidade”

O diretor-presidente da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, recebeu o prêmio “O Melhor da Cidade 2025”. Todos os anos, no mês de agosto, quando é celebrado o aniversário de Campo Grande, a rádio Cidade 97,9 homenageia personalidades que contribuem para o desenvolvimento da Capital.

“Eu represento aqui 850 funcionários que trabalham todos os dias para que a gente consiga entregar água de qualidade para qua as pessoas possam abrir as torneiras, tomar água e fazer o tereré com a água direto da torneira”, comentou Buim.

Na edição do prêmio deste ano, 10 personalidades de diversas áreas de atuação foram homenageadas. A escolha é feita por profissionais da Rede MS com base na relevância do trabalho prestado à população da cidade.

Águas Guariroba transforma Capital há 25 anos

Há 25 anos, a Águas Guariroba cuida do abastecimento de água tratada e da coleta e tratamento do esgoto da Capital, levando assim mais dignidade, saúde e qualidade de vida aos campo-grandenses.

Referência nacional no saneamento básico, Campo Grande já cumpre os requisitos do Marco Legal do Saneamento desde 2024, com nove anos de antecedência. A lei federal prevê que todos os municípios do país atinjam 99% de cobertura de água tratada e 90% de cobertura da rede de esgoto até 2033.

Atualmente, após investimentos em infraestrutura, obras e muita tecnologia, Campo Grande possui 99% da população com água tratada direto na torneira e 94% de cobertura com redes de esgoto.

Além de Buim, também foram homenageados: a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; o diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos; o presidente da OAB-MS, Bitto Pereira; o presidente da OCB-MS, Celso Regis; diretor-presidente da Emha, Cláudio Marques Costa Júnior; a diretora-regional do Senac-MS, Jordana Duenha; a médica Mariana Vilela; o CEO da MS Energy, Mássimo Parisi.

