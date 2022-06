Dia Mundial do Meio Ambiente: 123 Ipês serão plantados no Parque dos Poderes

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, neste sábado (4), serão plantadas 123 mudas de Ipês no Parque dos Poderes em Campo Grande. O evento terá participação da AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), e começa a partir das 8h30, nas avenidas do Poeta e Desembargador José Nunes da Cunha.

Essa ação faz parte da Educação Ambiental do Governo do Estado, em parceria com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimento), Imasul (Instituto do Meio Ambiente), Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul), Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) e a SED (Secretaria de Educação).

O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, explicou que as mudas serão plantadas em formato de arco, para comemorar o próximo aniversário de Campo Grande, e 45 dessas serão na cor amarela, em alusão ao aniversário do estado.

A diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro, fala que o ato terá como foco a interação com as crianças e também o meio ambiente. “Faremos uma ação a fim de levar a educação ambiental para cerca de 100 crianças de uma forma mais leve e lúdica. A AGEMS tem trabalhado novas estratégias nesse meio para estar mais próximo ao cidadão em todas as áreas de regulação, principalmente ao nosso meio ambiente”.

A diretora de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos da AGEMS, Iara Marchioretto, disse que a educação ambiental deve ser inclusiva, encantadora e precisa despertar empatia. “O projeto foi inspirado na transversalidade de temas como a cultura indígena, pela história, as ciências ambientais e a importância do cultivo e preservação para esta e para as próximas gerações. O “Arco dos Ipês” é um presente para Campo Grande e está sendo construído pelas mãos das nossas crianças”.

Durante a plantação das mudas, haverá também a distribuição de água para os participantes, e a equipe de saneamento da AGEMS também irá ensinar as crianças sobre a importância de separar e distribuir corretamente os resíduos recicláveis.

Com informações do Portal do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

