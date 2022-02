Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências é celebrado pela SPPM/MS

Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências é comemorado em 11 de fevereiro desde 2016. A data foi aprovada pela Assembleia Geral em 2015 e celebrada pelas Nações Unidas e Unesco. A criação da data tem como objetivo fomentar a inserção de mulheres na ciência, visto que o país ainda está longe de ter uma participação igualitária das mulheres nas áreas de exatas.

Em Mato Grosso do Sul, a data foi celebrada pela (SPPM/MS) Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres.“Nós pautamos nossas políticas públicas para garantir maior representatividade das mulheres que está diretamente ligada à redução das situações de vulnerabilidades sociais provocadas pela desigualdade de gênero, permitindo o empoderamento econômico. E a data de hoje traz a reflexão sobre a importância de apoiarmos as mulheres e meninas em suas mais diversas profissões, lutando pela conquista de espaços em todos os setores da sociedade”, explica a titular da SPPM, Luciana Azambuja.

Dados da ONU e da Unesco mostram que as mulheres representam menos de 30% dos pesquisadores em todo o mundo, o que demonstram que as barreiras e a baixa representatividade para mulheres e meninas ainda persiste, sobretudo em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas, conhecidas pela sigla STEM em inglês (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Para o diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect), Márcio de Araújo Pereira, as cientistas de Mato Grosso do Sul representam uma força imensa para o Estado. “Dos projetos da Fundect, 51% são coordenados por mulheres, nós temos também muitos projetos de inovação tecnológica, no qual 56% são desenvolvidos por mulheres, além das bolsistas. A nossa cientista aqui no Estado é muito forte, traz resultados fantásticos com participação atuante e nós só temos a agradecer por ter mulheres tão capacitadas, tão técnicas que ajudam nosso Estado a se desenvolver. E ressaltando que 80% do corpo técnico da Fundect é composto por mulheres”, ressaltou.

Secretário-adjunto da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Ricardo Senna, destaca a importância de investir políticas públicas que visam a equidade de gênero.

“É necessário que possamos proporcionar oportunidades de igualdade para as mulheres em todas as áreas. Na ciência, tecnologia e inovação não é diferente. Mas do total de projetos apresentados e em andamento com recursos da FUNDECT, a maioria é coordenada por mulheres. Isso é importante, pois a desigualdade impõe uma barreira quase que intransponível para que possamos revelar talentos, pensar de forma disruptiva e criar novas formas de pensamento e, consequentemente, uma nova forma de agir”, destacou.

(Com assessoria)