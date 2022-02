Detran-MS abre visitação com mais de 30 veículos disponíveis para leilão

Com mais de 30 veículos disponíveis para circulação, o leilão do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), será aberto para visitação nesta semana. Outros três leilões estão em aberto em MS, para desmontagem e reciclagem.

Destinado a pessoas físicas e jurídicas, o leilão oferece 31 lotes de veículos, sendo 28 motocicletas e 3 automóveis recolhidos nos municípios de Anaurilândia, Angélica, Deodápolis, Itaquiraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu. O período de visitação será nos dias 17, 18 e 21 de fevereiro.

De acordo com o Certame, para sucata aproveitável são 39 lotes de veículos, 71 motocicletas (13 lotes com 5 motocicletas cada e 1 lote com 6 motocicletas) e 25 automóveis apreendidos nos municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Glória de Dourados, Itaquiraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu e que podem ser visitados no mesmo horário e local, nos dias 21, 22 e 23. O encerramento está previsto para o dia 24.

Conforme Lei 12.977/2014, regulamentada pela resolução CONTRAN 611/2016, apenas pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional podem participar do leilão de sucata aproveitável.

A mesma regra vale para o leilão de reciclagem. Com pesagem estimada em 37.558,00 kg de material ferroso, o certame está disponibilizando um lote único com 82 motocicletas e 29 automóveis. A visitação será realizada nos dias 22, 23 e 24 e o encerramento no dia 25.

Os veículos poderão ser visitados no pátio da Leiloeira em Dourados, localizado na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51, Jd. Colibri, das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O encerramento está previsto para o dia 23/02 às 15h do horário de Brasília.

Na próxima sexta-feira (11), será aberto um novo leilão de sucata aproveitável, com 104 lotes de veículos, 152 motocicletas e 88 automóveis apreendidos em Campo Grande.

Com encerramento previsto para o dia 25, a visitação será promovida nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro.

Serviço:

Os detalhes do certame estão disponíveis nos sites: https://www.marcaleiloes.com.br/leilao/ e https://www.reginaaudeleiloes.com.br/.

(Com assessoria)