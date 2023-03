Detran começa março com leilões de veículos conservados e sucata

Os interessados já podem dar lances nos respectivos sites das leiloeiras responsáveis, onde encontrarão anexadas fotos e informações detalhadas sobre cada veículo. Veículos para circulação O leilão de veículos para circulação coloca à venda 54 lotes, incluindo 44 motocicletas e 10 automóveis apreendidos em Campo Grande. Os lances virtuais estão sendo aceitos até as 15h (horário de Brasília) do dia 16 de março no site da leiloeira www.reginaaudeleiloes.com.br. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas estão aptas a participar do certame. Os interessados em avaliar os lotes pessoalmente podem fazê-lo nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023, no pátio Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, bairro Rita Vieira, em Campo Grande. O horário de visitação é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. A motocicleta JTA-SUZUKI ano/modelo 2015/2016 na cor azul está disponível para lances. O lote 11 possui lance inicial no valor de R$ 9.321,00. Confira o edital completo do leilão em https://www.detran.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/leilao-979-circulacao-campo-grande.pdf. Sucata aproveitável Outro leilão online que recebe lances até às 16h (Brasília) do dia 17 de março, no site da leiloeira www.casadeleiloes.com.br é o de sucata aproveitável. Ao todo, estão sendo ofertados 83 lotes de veículos sendo, 79 automóveis e 40 motocicletas (4 lotes contendo 10 motocicletas). Os bens ofertados estarão abertos para visitação nos dias 13, 14 e 15 de março, no pátio Autotran que está localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, n. 644, bairro Rita Vieira, em Campo Grande, no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Podem participar dos leilões somente pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional, conforme Lei 12.977/2014, regulamentada pela resolução Contran 611/2016. O edital está disponível em https://www.detran.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/leilao-979-circulacao-campo-grande.pdf. Veículos para circulação – Dourados Também está aberto para lances até às 16h (Brasília) do dia 15 de março, no site da leiloeira www.euroleiloes.com.br , o certame que oferta 44 lotes de veículos para circulação apreendidos nos municípios de Bela Vista e Maracaju. São 36 motocicletas e 8 automóveis que estarão disponíveis para avaliação presencial nos dias 10, 13 e 14 de março das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30 na Rua Coronel Ponciano, nº 51 no Bairro Conjunto Habitacional Izidro Pedroso, em Dourados. Podem participar, pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Confira o edital em https://www.detran.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/leilao-55-circulacao-dourados.pdf.

Com informações do Governo do Estado.