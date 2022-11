Destinos para conhecer em 2023! Esta é a melhor época para planejar suas viagens

[Por Emilly Chagas, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

O turismo está vindo com tudo em 2023! E agora é a melhor época para planejar suas viagens do próximo ano. Praticamente todos os países já estão com suas fronteiras abertas e o turismo já está aquecido novamente. As tendências do turismo para 2023 destacam as belezas naturais e os destinos exóticos e não tão explorados.

Mas também tem os queridinhos dos viajantes que estão sempre no topo dos destinos mais procurados. Quer saber quais são? Venha conferir para onde viajar em 2023!

Quais são as tendências de viagens para 2023? Depois da pandemia, a forma de viajar mudou muito. Além da preocupação com a saúde, os destinos voltados ao ecoturismo se destacaram e as viagens buscam valorizar o bem-estar, a sustentabilidade, a cultura e o povo dos locais visitados.

Vários termos foram criados para tratar dos novos estilos de viagem como eco trip, wellness trip e slow travel. Esse último ficou bem conhecido através dos nômades digitais, que durante a pandemia também se multiplicaram.

Slow travels, ou viagem lenta, são viagens mais longas, sem tantos destinos ou pontos turísticos, que tem como objetivo conhecer cada lugar com calma e profundamente. Agora que você já sabe mais sobre o que está acontecendo no mundo das viagens, vamos conhecer os destinos internacionais e nacionais que são tendência em 2023!

Destinos nacionais

O Brasil é imenso e tem uma infinidade de destinos para conhecer! Nosso país consegue agradar a todos os tipos de turistas, e se você está planejando ficar por aqui nas viagens de 2023, fique tranquilo que não faltam opções.

Os destinos mais populares entre os brasileiros no último ano foram Maceió, Porto de Galinhas, Maragogi, Recife, Natal, Porto Seguro, Beto Carrero, Gramado, João Pessoa e Fernando de Noronha. Os roteiros de praia são sempre muito famosos, principalmente no verão, mas outros destinos, principalmente voltados para o ecoturismo, estão se destacando.

Costa dos Corais

O Caribe Brasileiro é lá! A Costa dos Corais engloba dez municípios ao longo dos seus mais de 120 km que vão do litoral sul de Pernambuco até o litoral norte de Alagoas, entre os municípios de Tamandaré

(PE) e Maceió (AL).

O mar azul-turquesa, águas mornas e cristalinas conta com mais de 300 espécies de peixes e 25 espécies de corais. É um verdadeiro paraíso para relaxar e mergulhar, e que já caiu no gosto dos brasileiros.

Algumas das cidades famosas desse circuito são Maragogi e São Miguel dos Milagres. A melhor época para viajar para a região é no verão, entre novembro e fevereiro, para aproveitar ainda mais a água cristalina.

Você pode escolher uma cidade para usar como base, como Maragogi, ou alugar um carro e ir visitando toda a Costa dos Corais, como combinar mais com seu estilo de viagem.

Arraial do Cabo

A cidade do Rio de Janeiro é um dos destinos de praia mais famosos do mundo, mas sabia que a 165 km da capital existe uma cidade com algumas das melhores praias do Brasil? Arraial do Cabo, na região dos Lagos, junto com as vizinhas Búzios e Cabo Frio, é um ótimo destino para 2023!

O passeio de barco pela Praia do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia é indispensável! Nele, além de contemplar tons de azul e verde do mar, você poderá ver golfinhos, baleias, tartarugas, arraias e, com um pouco de sorte, até algumas orcas.

Arraial é conhecida como Capital Brasileira do Mergulho, então se você tem vontade de praticar esse esporte, aproveite a viagem!

Lençóis Maranhenses

Os Lençóis Maranhenses se tornaram destaque para 2023 em razão de sua imensidão: são o único deserto no mundo recheado por lagoas e é o maior campo de dunas do Brasil. As fotos nas dunas e lagoas tomaram as redes sociais e tem muito turista fazendo planos para conhecer os Lençóis.

Vale lembrar que é preciso se atentar à época de chuvas para encontrar as lagoas cheias! Porém, evite ir durante a estação de chuvas, já que as lagoas não estarão cristalinas porque chove forte quase diariamente.

Por isso a melhor época para visitar os Lençóis Maranhenses é justamente entre as estações, a partir do fim de maio até setembro. Para saber tudo sobre como chegar, o que fazer e dicas para essa viagem!

João Pessoa

capital da Paraíba sempre foi um dos grandes destinos de praia do país, mas cada vez mais está crescendo para o turismo. E essa é uma das apostas para 2023! A cidade é a terceira cidade mais antiga do Brasil, e você já deve imaginar que o centro histórico é incrível! Além da história, as praias são destaque para essa viagem.

Na capital as principais praias são Tambaú, Cabo Branco, Manaira e Bessa, onde estão as principais opções de hospedagem. De lá também é possível fazer passeios para as piscinas naturais do Picãozinho e Seixas. Essa última é, inclusive, o ponto mais oriental de todas as Américas.