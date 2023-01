Deputados tomam posse e elegem Mesa Diretora

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abre as portas para a sessão solene de posse dos deputados estaduais que irão compor a 12ª Legislatura. O evento está marcado para a quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, em Campo Grande.

Seguindo os dispositivos do Regimento Interno, os deputados diplomados se reunirão na sede da ALEMS em sessão preparatória, independentemente de convocação, para a solenidade de posse e também para a eleição da nova Mesa Diretora, que dirigirá os trabalhos nas duas Sessões Legislativas sequentes (2023 e 2024).

Serão recolhidos os diplomas e tomado o compromisso legal de todos os deputados. A eleição da Mesa Diretora será feita por votação nominal e aberta, à(s) chapa(s) ou a candidatos individuais, que devem ser registrados até o início da sessão. Um mesmo deputado poderá figurar em mais de uma chapa apresentada, ou de forma individual ou avulsa, desde que concorrendo ao mesmo cargo eletivo – confira todos os detalhes no Capítulo II do Regimento Interno.

Ano Legislativo

Já no dia 2 de fevereiro, às 9h, também na sede da ALEMS, será realizada a sessão solene de instalação da 1ª Sessão Legislativa (2023), com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), conforme prevê a Constituição Estadual. Haverá o hasteamento das bandeiras e a leitura da mensagem do Poder Executivo aos demais Poderes e ao povo, pelo novo governador.

A cobertura dos dois eventos será feita pela Secretaria de Comunicação Institucional (SCI) e transmitida ao vivo por todos os canais oficiais – TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS e mídias sociais da Casa de Leis, no Youtube e Facebook. O credenciamento da imprensa para o evento foi feito no ano passado. Dúvidas podem ser enviadas para o email: e-mail [email protected]

