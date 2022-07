Debora Ibrahim é a nova secretária do PROS mulher

Formada em administração pública, palestrante e especialista em planejamento estratégico, Debora Ibrahim, 46 anos, é pré-candidata a deputada federal pelo PROS e nesta última semana assumiu a missão de reforçar a presença mulher na política do MS a frente do PROS Mulher.

Hoje (8), visitou a redação do Portal O ESTADO ONLINE e contou sobre o novo desafio. Debora explicou a necessidade de trabalhar políticas públicas para as mulheres e que há muito o que ser feito no Estado.

Ela defende que é necessário mudar a cultura no geral em relação às mulheres, e oferecer oportunidades para que elas tenham base e se sintam mais fortes para defender o seu espaço. Sua sugestão que será praticada pelo PROS Mulher é de cursos que serão oferecidos no partido para capacitar e trazer novas possibilidades para estas mulheres incentivando a independência, através do projeto “Prosperar”.

O projeto tem como objetivo levar a capacitação simples, além de possibilitar a geração de renda, levar conhecimento. “Conhecimento é poder”, afirmou Debora.

“Não adianta apenas dar corte de cabelo, maquiagem grátis, ensinar culinária para mulheres nas ações sociais se você não dar a ela o conhecimento para que ela conquiste um espaço no mercado de trabalho ou se torne independente comercializando produtos ou prestando serviços nos quais ela tem habilidade”, diz a pré-candidata.

Também destacou a necessidade das mulheres serem solidárias com as mulheres, e colocar em prática a sororidade.

Falou sobre a frente das Políticas Públicas para a mulher, Fomento de Economia através do Turismo e Combate à Corrupção através de uma fiscalização efetiva, que são algumas das bandeiras que ela pretende defender à frente da Câmara, sendo eleita.

Sobre trabalhar em prol da economia, ela defende investimento no potencial turístico do Estado que traz melhores condições de vida porque gera emprego e renda, e que os prefeitos explorem o turismo que também é uma forma de gerar impostos. Lembrou que é necessário trabalhar os inúmeros pontos turísticos do Estado.

Sobre fiscalização Debora defende que haja sim transparência, e que o gestor que não cumpra seja exonerado. “Defendo a fiscalização eficaz, eficiente e punitiva”, explicou Ibrahim.

Promessa nesta eleição de 2022, vem segura e com propostas que garante que dará uma nova cara para o PROS Mulher e se coloca à disposição na defesa das mulheres.