“Dá um Google!”. Com doodle especial, Google celebra 25 anos

O Google está comemorando 25 anos nesta quarta-feira (27) e, para celebrar a data, preparou um doodle especial para a ocasião. A plataforma que sempre cria doodles em datas importantes, como em feriados nacionais e aniversários de personalidades, não deixou seu próprio aniversário passar em branco e disponibilizou seu doodle comemorativo, que aparece na página inicial do site.

“O Doodle de hoje comemora o 25º aniversário do Google. Obrigado por buscar conosco ao longo dos anos!” Descrição do doodle do Google

A empresa foi fundada em 1998 e sua invenção atraiu a atenção de investidores importantes, no Vale do Silício, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Andy Bechtolsheim, co-fundador da Sun Microsystems, entregou um cheque de US$ 100.000 a Sergey Brin e Larry Page, e o Google Inc. foi oficialmente fundado.

Com esse investimento inicial, a equipe deixou de ser uma “empresa de dormitório”, e mudaram-se para seu primeiro escritório, que era uma garagem localizada nos subúrbios de Menlo Park, também na Califórnia.

Desde o primeiro protótipo de mecanismo de busca, o Google vem passando por expansões significativas, estabelecendo-se como o site de buscas mais utilizado e estendendo seu alcance muito além da funcionalidade de pesquisa.

O Google chega aos 25 anos, enfrentando desafios administrativos, incluindo a demissão, em 2023, de 12 mil funcionários pela Alphabet, sua empresa controladora, para reforçar o foco em inteligência artificial (IA). O sucesso surpreendente alcançado em pouco tempo pelo ChatGPT da OpenAI, foi um fatror desafiador para o Google, que investe em IA há anos. Situação que levou o CEO, Sundar Pichai a discutir estratégias de combate à concorrência com os cofundadores Sergey Brin e Larry Page.

Outro desafio da empresa, são as mudanças na exibição de resultados de pesquisa, que têm levado alguns usuários a considerar que o mecanismo de busca do site, perdeu sua essência, dando cada vez mais destaque para anúncios, do que a apresentação de resultados relevantes.

Ainda assim,quando o assunto é pesquisar algo na internet, o Google segue sendo o buscador mais utilizado por todos os públicos, seja para pesquisas acadêmicas, para acessar notícias, ver o resultado do jogo, aprender receitas culinárias, para a busca de encereços. Seja qual for sua necessidade de pesquisa, é só “dar um Google!”

