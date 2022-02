Curso gratuito de marketing digital está com inscrições abertas

Visando ampliar a qualificação profissional dos jovens, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), está com inscrições abertas para a 4ª turma do curso Marketing Digital. O curso é gratuito e será realizado entre os dias 7 a 11 de março com 5 encontros no período vespertino das 13h30 às 17h, na sede da Sejuv.

Ao todo serão ofertadas 50 vagas para jovens de 15 a 29 anos que atuam na área de empreendedorismo e buscam ampliar as vendas ou que pretendem iniciar o ano de 2022 com um novo empreendimento.

Marketing Digital consiste na promoção de produtos ou marcas por meio de mídias digitais, e é uma das principais formas que as empresas têm para comunicar com o público de forma direta e personalizada.

Professor Marcelo Sensacional, ministrante do curso Marketing Digital, destaca que a iniciativa é um meio de fomentar, divulgar e alavancar as vendas. “O curso é voltado para quem pretende iniciar ou destacar seu negócio no universo virtual”, disse.

Serviço:

A Secretaria Municipal da Juventude está localizada na Rua 25 de Dezembro, 924 3º andar, Condomínio Marrakech. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 9.9302-5275

