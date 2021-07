Consumo na Capital ainda está em zona negativa

Apesar da intenção de consumo das famílias da Capital estar maior em relação ao mês de junho, com 84,8 pontos, Campo Grande ainda está na zona negativa. As perspectivas são boas para o comércio da cidade com a proximidade do Dia dos Pais.

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, ressalta que, embora as perspectivas de consumo futuro tenham apresentado retração de 1,9%, as perspectivas são otimistas, diante da aproximação do Dia dos Pais, data que deve movimentar R$ 201 milhões na economia do Estado, conforme pesquisa feita pelo IPF-MS em parceria com o Sebrae MS.

“Todos os demais componentes do ICF apresentaram reações positivas, com destaque para avaliação do consumidor em relação ao momento para a compra de duráveis, que cresceu 3,6% ao lado das perspectivas de emprego atual. Com a vacinação avançando, a economia progressivamente se restabelecendo, a oferta de empregos vem aumentando”.

Em relação a pesquisa, mais da metade das pessoas entrevistadas informaram que estão mais seguras em seus emprego, sendo que existe uma perspectiva de melhora para os próximos meses.

Veja também: Greve: Caminhoneiros avaliam paralisação neste domingo

Caminhoneiros avaliam paralisação nacional a partir de domingo (25), quando é comorado o Dia do Motorista. A classe junto com entidades e associações estão descontentes com o aumento do valor do óleo diesel e com as promessas não cumpridas pelo governo. A paralisação ainda poderá seguir ao longo da semana.

Reuniões para alinhar a possível paralisação e definir a posição da categoria estão sendo realizadas durante a semana. Entre as pautas que os caminhoneiros estão insatisfeitos estão o fim da isenção do PIS/Cofins sobre o diesel, os preços elevados dos insumos para o transporte de cargas e a falta de fiscalização do piso mínimo do frete.

