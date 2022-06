Conferência Nacional BNI Brasil traz palestras para otimizar seus negócios

A contagem regressiva a nossa Conferência Nacional BNI Brasil 2022, já começou. Na Plataforma Oficial da Conferência Nacional do BNI Brasil é possível ir se familiarizando com tudo que acontecerá no evento como as novidades da Conferência Nacional, programação, palcos, palestrantes, Loja BNI, Speed Learning e muito mais.

O Evento reunirá Membros, Diretores e Líderes do BNI. O evento contará com Palestrantes nacionais e internacionais e muitos ensinamentos que otimizarão os seus negócios. A abertura da Conferência acontecerá às 13h (Brasília) no Palco Principal.

Confira um vídeo explicativo para ajudar você a se familiarizar ainda mais com a nossa plataforma, além das:

Acesse também a Plataforma Oficial da Conferência Nacional: https://bit.ly/plataformaconferencia.