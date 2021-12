Concurso de prefeitura municipal tem 597 vagas com salários que chegam aos R$ 7 mil

Quem precisar começar 2022 de página virada e salário “gordo” no bolso tem uma oportunidade a esperar em Três Lagoas, cidade localizada a 327 quilômetros de Campo Grande. A prefeitura municipal abriu inscrições para preencher 597 vagas, com salários entre R$ 1.448,93 a R$ 6.983,83, isso com carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais ou plantões de 12 x 36.

As ofertas são exclusivamente para nível médio e superior. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função, bem como registro no respectivo conselho de classe quando solicitado. Ainda, é necessário ter idade mínima de 18 anos, além de outros requisitos descritos no edital.

As inscrições terminam no dia 17 de janeiro e devem ser realizadas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). A taxa que dá direitos às provas varia de R$ 100 a R$ 120. A isenção da cobrança pode ser solicitada somente até o dia de hoje (23), isso para os candidatos que se enquadrarem no item.