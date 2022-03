Comunidades debatem a realização da 15ª edição dos jogos urbanos indígenas

Técnicos da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) e comunidades indígenas de Campo Grande se reúnem nesta sexta-feira (04), para discutir a realização da 15º edição dos Jogos Urbanos Indígenas, prevista para o dia 10 de abril de 2022.

Na reunião, será debatido e apresentado o regulamento técnico dos Jogos e os possíveis ajustes. Ao todo 20 comunidades irão participar do encontro. A iniciativa visa desenvolver o intercâmbio esportivo entre as comunidades indígenas do município, valorizando o caráter educativo e comunitário.

Os jogos são organizados pelo GOE (Gerência de Organização de Eventos) da Fundação de Esporte em parceria com a SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos).

No mês de abril, serão disputadas as modalidades de Arco e Flecha Masculino,Lança Masculino, Atletismo, Corrida Masc. e Fem., Cabo de Guerra Masc. Fem., Futebol de Campo Masculino, Futsal Feminino e Voleibol 4×4 Masc. Fem.

Serviço:

As inscrições para os Jogos Urbanos podem ser feitas entre os dias 07 a 27 de março.Mais informações sobre os jogos, podem ser obtidas pelo site: www.campogrande.ms.gov.br/funesp.

Com informações da assessoria