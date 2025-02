Começa a coleta de dados do Censo da Educação Superior 2024

Começou, nesta segunda-feira (3/2), a coleta de dados do Censo da Educação Superior 2024. A declaração deve ser feita, por meio do Sistema Censup, por todas as instituições federais, estaduais, municipais, privadas, comunitárias ou especiais que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica. A coleta se encerra no dia 18 de junho.

• Cabe ao recenseador institucional declarar as informações. O representante legal da instituição, por sua vez, tem a incumbência de verificar a exatidão e fidedignidade dos dados.

Do início da coleta até a divulgação dos resultados finais da pesquisa, prevista para 3 de setembro de 2025, serão realizados, entre outros procedimentos, a conferência, os ajustes e o envio das justificativas dos relatórios de consistência, além da verificação dos dados declarados pelas instituições. O censo conta, ainda, com um período de ajustes dos dados, com base nas orientações feitas pelo Inep, antes do fechamento da pesquisa.

Censo da Educação Superior – Realizado anualmente pelo Inep, o Censo da Educação Superior é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de nível superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica, bem como sobre seus alunos e docentes. Após a divulgação dos resultados finais, as informações coletadas passam a figurar como dados oficiais.

Além de subsidiar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas da educação superior, o censo contribui para o cálculo de indicadores de qualidade, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). A atuação do Inep se concentra na apuração, na produção e no tratamento das estatísticas.

Com informações da Agência de Notícias de MS.