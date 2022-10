Com revolver de brinquedo e máscara, menores assaltam mulher

Com um simulacro de arma de fogo e uma máscara de palhaço dois adolescentes de 14 e 15 anos foram detidos pela Polícia Militar, na noite de sábado (8), por roubar um celular, na Avenida Bom Pastor, no Vilas Boas, em Campo Grande. A dupla estava.

O assalto foi registrado por volta das 23h55, quando o adolescente fez menção de engatilhar o simulacro e pegou o celular de uma mulher que estava dentro do carro. O esposo da vítima perseguiu eles até a Avenida Spipe Calarge, mas os perdeu de vista.

A PM foi acionada, com apoio do Choque, para rondas junto com as vítimas sendo que o esposo localizou o celular através do rastreador do aparelho, na Avenida Santo Eugênio. A dupla foi encontrada, confessando o roubo. Questionados sobre a arma, disseram que era um simulacro de Airsoft, que esconderam em uma moita. Eles haviam jogado o celular em um córrego, mas foi recuperado.