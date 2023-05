Com o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, Semana Nacional de Museus começa hoje

Com foco na sustentabilidade, a 21ª edição da Semana Nacional de Museus deste ano traz o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”. A abertura será nesta segunda-feira (15), às 15h, no Auditório do MuArq (Museu de Arqueologia), que fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 1º andar, com a palestra “Repatriação e restituição de bens culturais”, com a Prof.ª Dr.ª Karine Lima da Costa, Historiadora e Museóloga.

Os eventos serão realizados nos museus do Estado até domingo (21), com ampla programação presencial e virtual. Serão palestras, oficinas, formações, exposições e mostras culturais. A programação completa pode ser conferida no site da Fundação de Cultura.

A escolha do tema, proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, e pretende destacar a importância dos museus como espaços que promovem o bem-estar e a sustentabilidade e apoiar três dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas): Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

O tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar” lembra que os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental. Os museus ajudam a promover a inclusão social, diversidade, conexão com a natureza, a compreender a questão climática e a amplificar a voz dos povos originários tornando-se, assim, importantes aliados na luta pela sustentabilidade a partir da sua própria concepção de “bem-viver”.

Durante a pandemia de Covid-19 a produção cultural se mostrou essencial para a manutenção da saúde mental. Museus e galerias de arte adaptaram-se para manter contato com seu público e promover a interação virtualmente, ajudando a reduzir o impacto do isolamento social na saúde mental das pessoas.

A programação estadual da 21ª Semana Nacional de Museus contará com ações nos municípios de Bataguassu, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica e Maracaju.

Além do Marco (Museu de Arte Contemporânea) e do MIS (Museu da Imagem e do Som), está confirmada a participação das instituições Museu de Arqueologia da UFMS, Museu das Culturas Dom Bosco/UCDB, Casa da Ciência e Cultura de Campo Grande, Rede de Educadores em Museus de MS, Arquivo Público Estadual de MS, Museu José Antônio Pereira, ATRIVM/UFMS, Museu Interativo Nelson Silva Soares (Costa Rica), Casa do Dr. Gabi Espaço de Memória e Instituto do Homem Pantaneiro (Corumbá), Museu Helena Meirelles (Bataguassu), Casa da Memória Raída (Bonito) e Museu de Tecnologia Regional Domadora Anna Thereza de Lima Alves (Maracaju).

