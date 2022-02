Com cinco novos leitos de UTI , atendimentos a recém-nascidos é ampliado na Capital

Para ampliar os atendimentos aos recém-nascidos e garantir uma assistência adequada à população, Campo Grande ganhará cinco novos leitos de terapia intensiva Neonatal. Os leitos serão instalados na Santa Casa da Capital para atendimento de pacientes SUS (Sistema Único de Saúde).

Com os novos leitos, o hospital contará com treze leitos de UTI Neonatal disponíveis ao SUS em operação. A ampliação foi viabilizada por meio da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado e Santa Casa.

Segundo a Santa Casa, a expectativa é que outros cinco leitos sejam ativados nas próximas semanas para atendimento à rede privada. Em 2021, foram abertos quatro leitos de UTI Neonatal na Maternidade Cândido Mariano e outros onze devem ser abertos até o final deste ano.

Secretário municipal de saúde, José Mauro Filho destaca a importância dos leitos. “Há uma necessidade histórica quanto a este tipo de atendimento e a criação de novos leitos se faz necessária para que a gente consiga absorver parte desta demanda e possa prestar uma assistência para o recém-nascido e evitar assim complicações futuras”, ressaltou.

UTI Neonatal é um espaço destinado ao tratamento de prematuros e bebês que apresentam algum tipo de problema ao nascer. Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde ), nem sempre os bebês internados nas UTI’s neonatais estão doentes, em alguns casos os bebês estão apenas crescendo e se tornando aptos para respirar, sugar e deglutir. Fato que ocorre por volta das 34-35 semanas de idade gestacional.

Em Campo Grande existem 49 leitos dessa modalidade na rede pública de saúde, 20 na Maternidade Cândido Mariano, 6 no Hospital Universitário, 10 no Hospital Regional Rosa Pedrossian e 13 na Santa Casa, após a recente ampliação.

(Com assessoria)