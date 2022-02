Mais de R$ 8 milhões serão investidos no setor cultural de Mato Grosso do Sul

Coordenadores de projetos de diversas áreas culturais, como música, artes plásticas, dança, teatro e literatura têm até o dia 17 de fevereiro para se inscrever no edital FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul) 2021. O FIC é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela FCMS (Fundação de Cultura de MS), e os recursos disponibilizados somam R$ 8 milhões.

O edital é destinado a pessoas físicas, como artistas, produtores culturais e técnicos da área cultural, e pessoas jurídicas de direito público ou privado, de natureza cultural, sem fins lucrativos.

Conforme o regulamento, os recursos do edital foram divididos em duas linhas de apoio. A primeira tem R$ 6,4 milhões para pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado de natureza cultural sem fins lucrativos. A segunda possui R$ 1,6 milhão para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, prefeituras ou órgãos municipais de cultura de Mato Grosso do Sul.

Os projetos selecionados receberão no máximo, R$ 250 mil de apoio e cada proponente poderá inscrever somente um projeto. Todas as propostas devem ser encaminhadas via postal, carta com aviso de recebimento (AR) ou por SEDEX, com aviso de recebimento (AR).

Serviço:

As inscrições devem ser apresentadas em formulário padrão, seguindo o modelo estabelecido pela FCMS-FIC/MS, disponível no site: www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

Mais informações podem ser obtidas na Gerência do Fundo de Investimentos Culturais pelo telefone (67) 3316-9325.

(Com assessoria)