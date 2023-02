COLUNA: CPI

Bosco Martins (*)

Proposta por Soraya Thronicke (UB-MS), a CPI para investigar os atentados antidemocráticos de 8 de janeiro já conta com 38 assinaturas, 11 a mais que o mínimo necessário. Os governistas argumentam que, com o avanço das investigações no STF, na PF e no MPF, a CPI não teria razão de ser. Além disso, alegam que assinaturas colhidas em janeiro, antes da posse da atual legislatura, não teriam mais validade. Na prática, há o temor de que a CPI possa servir de palanque para bolsonaristas. E, diz a sabedoria política, todos sabem como começa, mas ninguém sabe onde termina. Talvez por isso, senadores aliados do presidente Lula estejam trabalhando para esvaziar o pedido de comissão.

Inflação

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, Fernando Haddad e Campos Neto, do Banco Central, almoçaram juntos por duas horas sem a presença de assessores. O almoço aconteceu antes da aguardadíssima pelo mercado, reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). A reunião durou menos de meia hora e não tratou das metas de inflação para este ano.

Inflação I

Ao que parece, as críticas do presidente Lula à política de juros do BC têm encontrando eco junto ao PIB. Posterior ao almoço, Haddad participou de um jantar organizado pelo Grupo Esfera com 50 líderes de grandes empresas. O prato principal, conta a Coluna do Broadcast, era a reforma tributária, mas os convidados fartaram o apetite com reclamações da Selic em 13,75% ao ano. “A maior parte de nós paga juros e não recebe juros”, disse o comandante de um grande grupo ligado, entre outros setores, ao varejo.

Centrão

A fim de garantir os votos do centrão na Câmara, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai manter aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em dois postos cobiçados: a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Ambos têm orçamentos elevados e impacto no Nordeste. A presidência da Codevasf será indicada pelo líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), enquanto o Dnocs será chefiado por um nome do Avante. Juntos, PP e UB, que negociam uma federação, têm 108 deputados e 15 senadores.

Anulação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes anulou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, que inocentou o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) em processos por calúnia e difamação abertos pelo PSOL. Com a medida, a Justiça de primeira instância deverá reexaminar o caso. O filho Zero Dois é acusado de associar falsamente o ex-deputado Jean Wyllys e Adélio Bispo, que deu uma facada no então candidato Jair Bolsonaro em 7 de setembro de 2018.

Arquivamento

Já a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu ao STF que arquive o inquérito contra o ex-presidente Bolsonaro, no caso em que ele associou falsamente a vacina contra a COVID-19 a um aumento de infecções por HIV, o vírus causador da Aids. O parecer é contrário às conclusões do inquérito da Polícia Federal. Para Lindôra, não há provas de que as declarações de Bolsonaro tenham causado pânico na população.

Tik Tok

Enquanto isso… O TikTok informou ao Tribunal Superior Eleitoral ter derrubado 10.442 vídeos de caráter golpista compartilhados no dia 8 de janeiro. As publicações continham desinformação e incitação à violência e ao terrorismo. Entre a data dos ataques e o dia 15 de janeiro, a plataforma chinesa diz ter tirado do ar cerca de dez mil vídeos relacionados a extremismo político no Brasil.

Na cueca

Para ler com incredulidade. O Senado criou uma comissão temporária para acompanhar a situação dos ianomâmi. Até aí, tudo bem, não fosse o fato de a presidência ter sido entregue ao senador Chico Rodrigues (PSB-RR). Ex-governador de Roraima, ele é conhecido pela defesa enfática dos garimpeiros, a quem chama de “trabalhadores esquecidos”. Também foi contra a destruição do equipamento usado na extração de ouro, mesmo ilegal. Em 2020, foi flagrado com R$ 33 mil na cueca durante uma operação da PF em sua casa.

Economia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou o aumento do salário-mínimo para R$ 1.320, a partir de maio, e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários-mínimos (R$ 2.640). Em entrevista à CNN Brasil, Lula afirmou também que o governo vai retomar em maio a política de reajustes do salário-mínimo pela inflação, mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que vigorou nos governos petistas. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o salário-mínimo foi reajustado apenas pela inflação. O presidente afirmou ainda que, se depender de sua vontade, a ex-presidente Dilma Rousseff assumirá o comando do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição financeira dos Brics.

Pós-carnaval

O relançamento do novo Bolsa Família deve acontecer na semana que vem, anunciou Lula durante visita a Sergipe. A previsão é de que o programa social pague R$ 600 por família, mais um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o modelo do programa substituto do Auxílio Brasil está pronto para a avaliação de Lula.

Bom carnaval

Foram dois anos de suspensão e adiamento, mas o Brasil agora se entrega ao carnaval. Seja para cair na folia, seja para se refugiar dela, todos merecemos (e precisamos de) uma folga para recarregar as baterias e deixar para trás um período tão sombrio sob tantos aspectos. E nossa coluna e o JE não são exceções. Assim, daremos um tempo e retornaremos na sexta-feira (24), mas desejando um bom carnaval ou bom descanso pra vocês. Até!

