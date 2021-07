Cobra é flagrada engolindo crocodilo inteiro; veja imagens

Imagens do momento em que uma cobra píton oliva (Liasis olivaceus) engole um crocodilo inteiro viralizaram na internet nesta semana. O flagra foi feito em um pântano na região de Queensland, na Austrália.

A espécie de serpente pode chegar a 4 metros de comprimento e, embora normalmente se alimente de criaturas menores, incluindo pássaros, morcegos e ratos, já foi observada comendo grandes répteis, como jacarés ou crocodilos.

O registro foi feito pelo fotógrafo Martin Muller, que cedeu as imagens à GG Wildlife Rescue Inc em 2019. Nas imagens, é possível ver a cobra se enrolando no corpo do crocodilo, abrindo a boca e engolindo a presa inteira.

“É comum para eles comerem qualquer coisa se puderem caber na boca”, afirmou Michelle Jones, proprietária da GG Wildlife Rescue Inc., em entrevista ao portal Daily Mail.

As serpentes têm duas mandíbulas que se movem independentemente uma da outra. Por isso, a cobra tem mais liberdade para se movimentar e ingerir presas tão grandes quanto o crocodilo.

Uma vez engolida, a píton inicia um processo exaustivo de digestão — que, nesse caso, pode durar meses. Todos os ossos, carne e órgãos serão digeridos pela serpente enquanto as escamas e dentes do crocodilo serão expelidos, pois contêm muita queratina e esmalte.

