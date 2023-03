Chefe da Casa Civil é cotado para o pleito de 2024

De olho no pleito de 2024 para prefeito, nomes já estão sendo cogitados e para a terceira maior cidade do Estado, Três Lagoas deve haver troca de apoiadores do ninho tucano.

No último final de semana a informação ventilada pela imprensa local é que um outro nome para ocupar a cadeira de prefeito está sendo cotado além do atual candidato do prefeito Ângelo Guerreiro, o presidente da Câmara da cidade, Cassiano Maia.

O nome é do atual secretário da Casa Civil do Estado, Eduardo Rocha (MDB), ex-deputado estadual e marido da ministra do Planejamento e também ex-prefeita de Três Lagoas, Simone Tebet (MDB).

O atual prefeito, Guerreiro está em seu segundo mandato e a intenção é voltar para a assembleia em 2026, mas deixar um sucessor aliado ao ninho tucano.

Outros nomes como Fabricio Venturrolli e até o da vereadora Sayuri Baez já foram ventilados para a disputa, mas ainda não há confirmações oficiais.

Menos acirrada que a prefeitura de Dourados, Três Lagoas começa a entrar no jogo político e pretensões partidárias.

