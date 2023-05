Censo Previdenciário em Mato Grosso do Sul prorroga prazo para recadastramento

A Secretaria de Estado de Administração (SAD) e a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) prorrogaram até o dia 31 de maio o prazo para o recadastramento no Censo Previdenciário. A medida visa atender cerca de 10 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/MS) e aos militares estaduais.

A atualização cadastral é obrigatória e aqueles que não cumprirem o procedimento estão sujeitos à suspensão do pagamento da remuneração, proventos ou pensão, além do cancelamento do benefício. O censo pode ser feito por meio do site www.censo.ms.gov.br ou presencialmente, com agendamento prévio, em polos de atendimento em municípios como Três Lagoas, Coxim, Jardim, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Naviraí e Nova Andradina.

De acordo com a secretária de Administração, Ana Nardes, a prorrogação é uma oportunidade para que os servidores que ainda não realizaram o recadastramento possam manter seus cadastros atualizados e garantir a manutenção dos benefícios. O censo on-line foi uma inovação que tornou o processo mais ágil e seguro. Até o momento, cerca de 16% do público estimado não realizou a atualização cadastral.

