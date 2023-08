Casal é preso R$ 1 milhão em drogas no tanque de combustível

Transportando 20,8 kg de pasta base de cocaína em trecho da BR-267, em Maracaju, um Casal, de 28 e 36 anos foi preso em flagrante . A prisão foi feita durante a Operação Hórus por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) .

A carga estava dentro do tanque de combustível do veículo onde os dois estavam e o prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 1,092 milhão.

O casal disse que tinha saído de Campo Grande para Ponta Porã para levar o veículo a um desconhecido, mas que seria de uma locadora, e que este homem devolveria o carro posteriormente para retornarem à Capital.

Leia mais: Com 35 Kg de cocaína, PRF apreende carro com drogas no mergulhadas no combustível

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram