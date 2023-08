Casal de Chapadão do Sul morre após colisão com carreta em Paranaíba

Samuel Garcia Alonso, 76, e Zenir Néspolo Garcia, 70, morreram na noite de sábado (26), após a caminhonete das vítimas colidir com uma carreta bitrem canavieiro que manobrava na BR-497, região de Porto Alencastro, de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande.

Segundo O Correio News, Samuel morreu na hora, enquanto Zenir foi socorrida viva com ferimentos graves. Entretanto, a idosa não resistiu e morreu no Hospital da Santa Casa de Paranaíba. Eles seguiam sentido Paranaíba quando houve a colisão.

Quando os militares chegaram no local encontraram a caminhonete com uma vítima presa nas ferragens já em óbito e mais duas vítimas no interior do veículo. Zenir, que estava no banco dianteiro, foi socorrida e logo após outra vítima, neta do casal, que estava no banco de trás, foi liberada do veículo para ser transportada.

Zenir foi levada inconsciente em estado grave e a neta, que estava no banco traseiro do passageiro foi levada como múltiplas fraturas, porém, consciente e orientada, para a Santa casa de Paranaíba. O motorista do caminhão não se feriu.

A causa do acidente ainda não foi divulgada. Acesse também: Em processo de verticalização urbana, Campo Grande caminha a passos lentos