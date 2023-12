Carro de servidora é tomado pelo fogo em estacionamento de UPA

Um veículo VW Gol, de uma mulher de 52 anos, pegou fogo na noite de ontem (6), na rua Benjamin Adese, no Jardim Leblon, em Campo Grande. Segundo informações da proprietária do automóvel, o carro estava estacionado em frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e desconfia que o incêndio foi criminoso.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima é funcionária da unidade de saúde e chegou ao local de trabalho por volta das 18h, deixando o veículo VW Gol estacionado em frente da UPA. Ainda conforme o registro policial, por volta das 23h, ela foi até o veículo pegar um cobertor e não presenciou nada de anormal. Por volta de 0h30, a mulher foi informada que um carro estacionado em frente a unidade de saúde estava pegando fogo.

Ao deparar com o veículo em chamas, a vítima tentou realizar tentativas para apagar o fogo, mas sem exito. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas que destruíram totalmente o veículo. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada. Ao ser interrogada pelos militares, disse não desconfiar de ninguém.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como incêndio. O caso será investigado.

