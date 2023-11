Carga de maconha avaliada em R$448 mil é abandonado nas margens da MS-162

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram um carregamento de maconha, avaliada em R$448 mil, abandonados em uma área de vegetação, nas margens da MS-162, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o DOF, os mais de 220 quilos de maconha, foram encontrados escondidos em uma área de mata. Os policiais realizaram uma vistoria, mas nenhum suspeito foi localizado.

Os 228 tabletes apreendidos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

