Carga de contrabando é apreendida em Maracaju com prejuízo de R$ 260 mil

Veículo foi parado em bloqueio do DOF na MS-166 com perfumes, eletrônicos e medicamentos irregulares

Um carro carregado com produtos de contrabando e descaminho foi apreendido nesta segunda-feira (30) em Maracaju, durante uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na rodovia MS-166. O condutor do veículo, um homem de 42 anos, foi preso no local.

A abordagem ocorreu em uma área rural do município. No interior da VW Saveiro, os policiais encontraram conversores de TV, frascos de perfume, canetas de Mounjaro e diversos medicamentos de origem estrangeira, todos trazidos de forma irregular ao país. Segundo o detido, ele receberia R$ 1.300 pelo transporte da carga.

A ocorrência foi encaminhada à Receita Federal em Ponta Porã, junto com o veículo, o autor e os produtos apreendidos. O valor total estimado da carga é de aproximadamente R$ 260 mil.

