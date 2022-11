Campo Grande sedia 25º Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

A Aegea, companhia líder no setor privado de saneamento, com apoio de sua concessionária Águas Guariroba, é a patrocinadora anfitriã do 25º Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), que será realizado nos dias 29 e 30 de novembro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A premiação, considerada o “Oscar do Saneamento”, tem como objetivo reconhecer as empresas do setor que se destacam pela boa gestão dos serviços de saneamento, estimular a busca e a aplicação de boas práticas e promover o intercâmbio das melhores práticas para o desenvolvimento do saneamento ambiental.

O vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea, Rogério Tavares, destaca a importância de reconhecer bons projetos no setor. “O saneamento é um direito essencial e a universalização do serviço é algo urgente. Uma premiação que destaca projetos de sucesso e proporciona espaço para troca de experiências entre empresas do segmento é muito relevante para a evolução dos índices de saneamento no Brasil e, por consequência, a melhoria da qualidade de vida da população”, aponta.

A programação do evento está dividida em dois momentos: Seminário de Benchmarking PNQS 2022 e a Cerimônia de Premiação do PNQS – Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, principal organização não governamental do Setor na América Latina, promove o evento, que completa 25 anos. A premiação já capacitou mais de 13 mil pessoas do setor de saneamento e reconheceu mais de 350 organizações.

Para Tavares, o patrocínio também é um exemplo do diálogo entre os setores público e privado, fator essencial para mudar o cenário do saneamento no Brasil. “Acreditamos que parte da solução para levar saneamento para todos os brasileiros passa pela complementaridade e atuação integrada entre o poder público e o setor privado. Sem isso não há como cumprirmos a meta de universalização do marco legal”, aponta.

As categorias que compõem o PNQS são: AMEGSA – As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental, IGS – Inovação da Gestão em Saneamento Ambiental, PEOS – Eficiência Operacional no Saneamento Ambiental, SQF – Selo de Qualidade dos Fornecedores, PGA – Prêmio de Gestão de Ativos no Saneamento Ambiental e EG Index.

Sobre a Aegea

A Aegea Saneamento é líder em saneamento privado, atuando por meio de suas concessionárias em diversos estados do País. Com um crescimento significativo, a Aegea saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 154 em 2022, distribuídos em 13 estados, beneficiando mais de 21 milhões de pessoas.

Esse crescimento só foi possível graças ao modelo de negócio da empresa, que tem como base eficiência operacional, cumprimento de metas e investimentos responsáveis, e o alinhamento aos princípios ESG. Para mais informações, acesse: http://www.aegea.com.br/



Local: Ondara Palace

Horário: 8h

Endereço: Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464 – Jardim Veraneio,

Data: 29 e 30 de Novembro