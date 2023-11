Campo Grande recebe Ministério das Cidades e GIZ para visita técnica

Campo Grande receberá, de 20 a 24 de novembro, especialistas do Ministério das Cidades e da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) como parte da programação da “4ª Jornada de Inovação – Cidades que Transformam: Gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos”, da qual a Capital é um dos cinco municípios/consórcio selecionados para participar.

A Jornada possui o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que equacionem as dimensões técnica, ambiental, social e econômico-financeira da prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos e promovam a economia circular.

Conduzida pela Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com o Projeto ANDUS e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a equipe de especialistas virá à Capital para entrar em contato com experiências reais e interagir com as pessoas relacionadas aos desafios, afim de gerar uma nova compreensão da realidade e reduzir incertezas e dúvidas.

Para a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, a troca de diferentes saberes é um diferencial e fortalece os trabalhos realizados pelas equipes técnicas. “O objetivo é afirmar o compromisso da gestão com uma Campo Grande desenvolvida e sustentável. A temática dos resíduos sólidos urbanos vem sendo amplamente debatida em todas as esferas e estamos atentos aos editais e oportunidades para incluir o nosso município nas discussões”, pontua Berenice.

“A expectativa do projeto com essas missões é aprofundar o conhecimento da equipe sobre a realidade local, realizar visitas de campo, conduzir oficinas presenciais, otimizar agendas bilaterais e identificar oportunidades para as próximas etapas da mentoria em gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. As missões oferecerão uma possibilidade de conhecer melhor as realidades municipais, buscar proximidade com os atores locais e coletar insumos para as atividades do projeto a nível nacional”, relata a assessora técnica da GIZ, Anna Carolina Marco.

Importante destacar que a proposta selecionada foi elaborada por uma equipe multidisciplinar, coordenada pela Planurb, e composta também pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Diálogo Aberto

Como parte da programação da visita técnica, a Planurb, juntamente com os especialistas do Ministério das Cidades e da GIZ, promoverão o “Diálogo Aberto sobre Coleta Seletiva em Campo Grande”, na terça-feira (21), às 18h, no auditório Engenheiro Nilo Javari Baren, situado na sede da Agência (Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista).

Durante o evento, haverá um nivelamento de informações e sensibilização sobre mobilização social para a coleta seletiva, bem como haverá a oportunidade dos cidadãos contribuírem no levantamento de visões sobre a temática.

Projeto ANDUS

O Projeto ANDUS é um projeto de cooperação técnica executado pelo Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em parceria com o Ministério Federal da Economia e Ação Climática da Alemanha como parte da Iniciativa Internacional para o Clima. É implementado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH no contexto da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável.

