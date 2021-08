Campo Grande 122 anos – Doutor Loester: o homem das 50 mil vidas campo-grandenses

Na vida pública desde 1991, obstetra chegou em uma cidade de interior e luta para entregar uma metrópole

“Quero ser médico de mulher.” Foi com esse pensamento, cultivado em sua infância em Nioaque, observando a rotina dos médicos e parteiras que cuidavam das gestantes e mamães, que Loester Nunes de Oliveira, 74 anos, decidiu vir para Campo Grande ainda aos 17 anos. E marcar o seu nome na história da Cidade Morena.

Quase 45 anos e 50 mil partos realizados depois, Doutor Loester se tornou mais que o ginecologista obstetra que mantém o mesmo consultório nas proximidades da Praça Ary Coelho, na região central, referência máxima no atendimento às mamães campo-grandenses. Está desde 1991 na vida pública, revezando-se nos mandatos como deputado estadual e vereador da Capital.

“Eu vi essa cidade crescer realmente. Quando cheguei era só guavira. A gente tinha que andar rastejando. Agora ela é realmente uma metrópole, comparado ao que era antes”, disse Loester

Na avaliação do médico formado desde 1974, que já trabalhou anteriormente como jardineiro, inspetor de alunos, descarregador de caminhão e militar e presenciou a ascensão da cidade ao posto de Capital, a mudança do tempo não foi como deveria na cidade. A principal ambição de Loester é deixar marcada de uma vez por toda a transformação da Capital em uma metrópole.

“A população cultua esse aspecto interiorano, mas é preciso deixar isso de uma vez por todas para que haja um crescimento organizado e plausível com os tempos atuais. Fazer obras que realmente gerem um impacto de transformação progressista”, disse Loester.

Há dois anos, o médico vem galgando o caminho de retirada da sua presença na sociedade campo-grandense. Parou de fazer cirurgias ginecológicas, diminuiu o ritmo de atendimentos. Sobrou a vida pública. Loester afirma que esse mandato pelo MDB será o último seu como vereador. Almeja sim, se o partido quiser, tentar algo em 2022, mas admite que seu ciclo está encerrado. “É quase um adeus. Mas se o cavalo passar selado, quem sabe”, disse.

“Político eu passo, passo pelo mandato, mas eu sou médico, até o dia de morrer. Isso ninguém vai tirar de mim, é a minha profissão. A gente entra para a política com o objetivo de fazer algo a mais. Individualmente sempre procurei fazer, sempre atendi pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Mas coletivamente me falta palanque, microfone. E estando lá, nas Casas de Leis, a gente consegue brigar para resolver os problemas. E todos os meus mandatos foram cumpridos com segurança. Faço o que é possível, de forma ética, nunca busquei aplausos, nunca brinquei com minha representatividade”, disse o vereador.

Com a segurança de que continuará atuando nos bastidores da política, colaborando com os companheiros, como ele mesmo disse, Loester espera ver da aposentadoria a retomada dos tempos em que Campo Grande ainda lutava pelo direito de ser capital de um estado. Segundo ele, aquele período, no início dos anos 1970, pode ser considerado essencial como o exemplo a ser seguido para que a Cidade Morena não se perca durante o caminho.

“Foi naquele período que eu vi que Campo Grande ia crescer. Mas infelizmehte o crescimento não está no ritmo que deveria ser. Assim que Mato do Grosso do Sul nasceu, foi tudo muito repentino. Mas estamos estagnados, não está no ritmo que queríamos. Precisa continuar crescendo, mas dentro de um sistema planejado. Esse período inteiro que eu moro aqui venho acompanhando recentemente tudo o que acontece, a conversa dos nossos políticos falando do desenvolvimento da nossa cidade. E na verdade isso é muito importante nesses 122 anos, pelo menos ter esperança. Foram anos e anos sem que o assunto fosse sequer discutindo. Precisamos avançar ainda mais”, concluiu.

