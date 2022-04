Câmara Municipal apresenta Moção de Repúdio contra fala de Eduardo Bolsonaro

Em sessão da Câmara Municipal na manhã de hoje (05) a vereadora Camila Jara (PT) apresentou uma Moção de Repúdio contra a fala do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em publicação nas redes sociais, o deputado debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante o período da ditadura militar brasileira.

A Moção apresentada gerou discussão entre os vereadores. O vereador Tiago Vargas (PSD) foi vaiado durante sua fala pois saiu em defesa do deputado Eduardo Bolsonaro.

O vereador Epaminondas Vicente Silva Neto (Solidariedade), votou contra a Moção e argumentou que o debate era uma questão de disputas politicas entre esquerda e direita. “Discordo e reprovo completamente a fala do deputado Eduardo Bolsonaro mas, também discordo do protesto de repúdio. Se nós fossemos aqui repudiar todas as falas absurdas desse país passaríamos dias e dias apenas votando em repúdio de falas equivocadas”, diz o vereador.

A votação foi aprovada como Moção de Protesto por 18 votos a favor e 7 contra. O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges (PSB) decidiu pela mudança da Moção de Repúdio para Moção de Protesto por considerar a palavra repúdio inadequada.

Com informações da repórter Beatriz Feldens.