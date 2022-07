Caixa: mais uma funcionária relata assédio

Uma nova funcionária da Caixa relatou ter sofrido assédio por Pedro Guimarães, então presidente do banco estatal. O caso ocorreu durante um jantar. Guimarães teria abraçado a mulher pela cintura e, então, mantido a mão mesmo após o término do abraço. Além disso, ele teria apertado seu quadril e pedido para ela que o abraçasse mais forte.

O ex-presidente ainda teria dito: “Mantém a mão. Me abraça forte, me aperta, está com medo de mim?” Segundo contou a servidora.

A acusação ainda não está sob investigação formal – a servidora pretende procurar o Ministério Público Federal (MPF), mas afirma temer que o caso venha a público e que possa sofrer represálias, a principal delas financeira, com a perda do cargo de confiança que ocupa na empresa e que responde por boa parte de seu salário.

A funcionária disse que não levou a denúncia adiante na época pelo temor de ser prejudicada, mas resolveu falar agora diante dos outros casos para reforçar as acusações das colegas que vieram à tona.

O caso

A nova denuncia soma com outros casos divulgados nos últimos dias. Pedro Guimarães foi afastado após denuncias de assédio. Funcionárias embasaram uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) sobre a conduta de Guimarães. Desde esta terça (28), sob a condição de anonimato, se tornaram públicos relatos de funcionárias contando ações de Guimarães contra elas.

Elas contam, por exemplo, que o agora ex-presidente da Caixa as chamava para o quarto dele em hotéis durante viagens oficiais, pedindo remédios ou carregador de celular. Quando elas chegava, ele as recebia com trajes inadequados.

As funcionárias relatam também abraços forçados, em que ele passava a mão por partes íntimas delas.

Corregedoria investiga

Segundo a Caixa, diligências foram realizadas para colher provas e materiais que estão sendo avaliados. A instituição informou que toda a investigação é conduzida por um órgão externo, o que “garante a transparência, segurança e proteção para denunciantes.”

Em nota, o banco ainda diz que pode integrar novas informações, é o caso dessa nova denuncia.

“eventuais novas informações serão imediatamente integradas ao procedimento de apuração.” Disse a estatal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.