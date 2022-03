Cachorro morre de desnutrição e maus-tratos em Nova Andradina

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada ontem (8) em Nova Andradina, para atender ocorrência sobre um cão que teria ido a óbito em uma residência, no bairro Centro Educacional, por falta de cuidados.

Segundo as informações policiais, a denúncia foi realizada por uma médica-veterinária do Centro de Controle de Zoonoses do município, que localizou o animal já morto na residência do autor, depois de denúncias de possíveis maus-tratos.

O laudo veterinário atestou que a morte do cão foi causa por falta de cuidados, a PMA foi ao local e autuou administrativamente o criminoso (31), que foi multado em mil reais.

Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.