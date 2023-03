Bombeiros e IHP resgatam peão no Pantanal

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) resgatou um peão de 56 anos que sofreu um acidente de trabalho durante a lida no campo, na quinta-feira (23), em uma área de difícil acesso do Pantanal. A vítima mora na fazenda São Miguel, que fica a cerca de 9h de barco pelo rio Paraguai até a área urbana de Corumbá.

Por conta da logística, o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) teve apoio da equipe do instituto para fazer o resgate e trazer o trabalhador rural para obter atendimento médico. Uma viatura de resgate dos Bombeiros encaminhou a vítima do Porto Geral até a Santa Casa para atendimento especializado.

A lesão sofrida pelo trabalhador rural ocorreu na terça-feira (21), pela manhã, mas por conta das distâncias existentes no Pantanal, além da chuva, foi preciso uma grande operação para garantir o resgate.

Conforme relato da vítima, ele estava trabalhando no campo e ao tentar ajudar colegas para laçar gado, sofreu o deslocamento da clavícula. A região onde ele trabalhava fica distante da casa da fazenda. Além disso, havia muita chuva na região onde trabalhava. Depois de cerca de três horas de cavalgada, o peão conseguiu chegar em casa para pedir auxílio para esposa somente na tarde de terça-feira.

Houve contato em Corumbá para o resgate do trabalhador rural via rádio. Uma equipe do 3º GBM deslocou a embarcação Tuiuiu de Corumbá para o Porto São Pedro, que fica rio Paraguai acima, por volta das 5h de quarta-feira (22), para resgatar o trabalhador rural. Porém, houve dificuldades relacionadas à condição climática e a equipe dos Bombeiros desencontrou com a vítima.

Do local onde o peão estava, na Fazenda São Miguel, até o Porto São Pedro são cerca de 6h de viagem em embarcação. Esse deslocamento sofreu atrasos e quando o barco que trazia a vítima atracou no Porto São Pedro era em período que impedia a viagem prosseguir até Corumbá.

“Fizemos um contato com o Instituto Homem Pantaneiro, que prontamente deslocou uma embarcação para efetuar o transporte. Uma viatura do Corpo de Bombeiros aguardava a vítima e a levou para atendimento médico”, explicou o tenente do 3º GBM Hélio dos Santos Silva.

