Bombeiros atendem acidente na MS-157 entre duas carretas e dois veículos

Na manhã desta quinta-feira (09), uma carreta bitrem M. Benz, outra Scania R113H, um VW Golf, e uma Pick-up Fiat Strada, se envolveram em um acidente a cerca de 22 km do perímetro de Maracaju, na Rodovia MS-157, estrada que liga Maracaju a cidade de Itaporã.

Segundo Maracaju Speed, testemunhas viram a carreta bitrem M. Benz parada na rodovia devido aos serviços de restauração da pavimentação asfáltica, estando logo atrás a Pick-up Fiat Strada e o veículo Golf, com placas de Foz do Iguaçu.

Em seguida, o condutor do Scania R113H carregada com carga de milho a granel, não conseguiu parar sua carreta e colheu os veículos acima mencionados. Com a batida, o motorista de 68 anos ficou com o pé esquerdo preso entre o pedal de embreagem e uma chapa de aço.

Mediante isto, os militares do Corpo de Bombeiros iniciaram os procedimentos de corte e expansão das ferragens, para desobstruírem o pé do condutor e poderem removê-lo com segurança. Por fim, o mesmo foi encaminhado ao pronto-socorro de Maracaju.

Mais três vítimas, sendo uma senhora que era passageira e companheira do condutor da carreta, teve ferimentos na perna e foi transportada por terceiros para o pronto-socorro. Além disso, o casal da pick-up Fiat Strada também teria sido transportado por terceiros ao mesmo pronto-socorro.