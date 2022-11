Black de Milhões: Entrega no Vizinho é mais uma comodidade dos Correios 

Nesta Black Friday, visando proporcionar uma experiência ainda melhor aos consumidores, os Correios reforçam mais uma opção para que os clientes possam selecionar e receber sua encomenda de forma segura e rápida: a Entrega no Vizinho.

Com objetivo de atender a uma sugestão dos usuários, a funcionalidade Entrega no Vizinho permite ao remetente indicar um endereço alternativo, próximo ao do destinatário, para a entrega da encomenda, sem nenhum custo adicional.

Além de estar disponível em todo o Brasil, o objetivo do serviço é facilitar a entrega de objetos, mesmo no caso da ausência do destinatário no endereço principal. A funcionalidade abrange as remessas SEDEX Hoje, SEDEX 10, SEDEX 12, SEDEX e PAC, não altera o prazo da entrega e é registrada no sistema de rastreamento. O remetente deve declarar na etiqueta de endereço que a entrega no vizinho está autorizada, conforme o Guia de Endereçamento de Encomendas.

Funcionamento

O remetente deve declarar na etiqueta de endereçamento que a Entrega no Vizinho está autorizada e indicar o domicílio alternativo autorizado a receber o pacote, informando ao atendente no momento da postagem.

O endereço indicado pode ser até duas casas à direita ou à esquerda ou diretamente à frente do endereço do destinatário. Em prédios, qualquer apartamento pode ser indicado para recebimento. Caso o destinatário esteja ausente, o carteiro tentará entregar a encomenda no endereço vizinho indicado.

Para ​facilitar o envio da encomenda, acesse o endereçador para preencher os dados do remetente/destinatário e não esqueça de clicar na autorização de entrega no vizinho, disponível na parte inferior do campo ‘destinatário’ do formulário.

Essa é uma das iniciativas dos Correios que visam melhorar a experiência dos clientes, garantindo os padrões de qualidade e eficiência praticados pela empresa, neste período da Black Friday e durante todo o ano.

Mais informações estão disponíveis no site dos Correios.