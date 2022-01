Batida entre carro e moto engarrafa trânsito na avenida Afonso Pena

No centro de Campo Grande, o trânsito ficou tumultuado na tarde desta sexta-feira (14) por conta de um acidente envolvendo um veículo Renault Kwid e uma motocicleta na avenida Afonso Pena, logo após o cruzamento com a rua Rui Barbosa.

Em relato para a Polícia Militar, o piloto que trabalhava como entregador de aplicativo no instante da batida disse que estava subindo pela avenida, quando a condutora do veículo saiu do acostamento inesperadamente e houve a colisão.

O piloto machucou levemente a perna e ficou na calçada até o Corpo de Bombeiros Militares chegar para levá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mais próxima. Uma guarnição da Polícia Militar prestou apoio e sinalizou a rua enquanto aguardava pela BPTRAN (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito).

Veja na reportagem de Itamar Buzzatta, para O Estado Online: