Azambuja disse deixar o Govero co ficha limpa

Se despedindo, Reinaldo disse deixar a governadoria com a ficha limpa e a consciência tranquila e a sensação de dever cumprido. “É o povo que alimenta o homem público, ao povo a minha gratidão. Viva o povo do Mato Grosso do Sul”.

“Somos o governo que mais cumpriu promessas no nosso país. Isso aconteceu por conta do regime de austeridade e da qualidade de da gestão dos recursos públicos no Estado. Transformamos gastos em investimentos e investimentos em resultados”. Destacou o ex-governador Reinaldo Azambuja durante a cerimônia de posse do novo governador na Assembleia Legislativa antes de passar a faixa governamental discursou pela última vez como governador na tarde deste domingo (1°).

Com um governo voltado para o municipalismo, ele destacou o investimento de quase R$ 8 bilhões em escolas, hospitais, habitação, pavimentação, saneamento, rodovias e obras estruturantes em todos os 79 municípios. “Sem olhar ideologia ou bandeira partidária, governamos com os prefeitos sem preconceito ou discriminação política. Pensando sempre primeiro na população”, comentou.

Reinaldo falou sobre a capacidade de Riedel para assumir o governo. “Mato Grosso do Sul estará em boas mãos. Eduardo Riedel está pronto, ele está à altura de dar vida aos sonhos e suprir as necessidades das famílias sul-mato-grossenses”. Ao falar sobre saúde, segurança e educação, Reinaldo apontou a construção de mais três hospitais regionais, mais de 40 escolas e a valorização dos profissionais de segurança.

