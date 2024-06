Avião da FAB para desastres com caixa d’água gigante é usado pela 1ª vez contra incêndios

O KC-390 é considerado o maior avião produzido na América Latina

O maior avião produzido na América Latina, KC-390, foi utilizado pela primeira vez contra incêndios, nessa sexta-feira (28), no Pantanal (MS). A aeronave tem capacidade de armazenamento de 12 mil litros de água e é usada especificamente em desastres no Brasil.

O avião enviado pela FAB (Força Aérea Brasileira) chegou ao Pantanal após quase 700 mil hectares foram consumidos pelo fogo neste ano no bioma, conforme dados do LASA-UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em Corumbá, moradores relatam o caos diário de conviver com a fumaça.

Para este sábado (29), está prevista a utilização do KC-390 em uma operação concentrada na região da BR-262, próximo ao Buraco das Piranhas, segundo apurado junto à FAB. As margens da rodovia já foram fortemente castigadas pelo fogo nos últimos dias.

Caixa d’água gigante e sistema modular

O KC-390 Millenium é operado pelo 1º GTT (Primeiro Grupo de Transporte de Tropa) – Esquadrão Zeus, sediado na BAAN (Base Aérea de Anápolis). Com uma espécie de caixa d’água gigante e um compartimento modular, os militares conseguem fazer sobrevoos baixos e lançar rajadas de água sobre o fogo.

A caixa d’água gigante é chamada tecnicamente de Sistema MAFFS (Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios). Com um tubo que projeta água pela porta traseira, cerca de 12 mil litros podem ser despejados contra a área afetada pelo fogo.

O sistema oferece maior precisão e aumenta significativamente a eficácia das operações de combate aos incêndios. Todo o processo operacional dos militares da FAB leva em consideração três barreiras:

– um voo a baixa altitude;

– baixa velocidade;

– elevadas temperaturas.

Como o sistema é modular, pode ser rapidamente instalado em qualquer aeronave compatível, devido à sua característica de modularidade. Em solo, o reservatório utilizado para fazer o reabastecimento de água na aeronave tem capacidade para 22 mil litros de água.

O cargueiro é voltado para missões como transporte e lançamento de cargas e tropas, reabastecimento em voo, busca e salvamento e combate a incêndios florestais.

