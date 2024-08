Homem morre após sacar arma para policiais do Choque em Campo Grande

Homem identificado como Marlon Robert Gonzalez Sena, de 22 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira (9), em Campo Grande, após reagir a uma abordagem do Choque e sacar um revólver para os policiais.

Conforme Boletim de Ocorrência, os militares passavam pela Rua Graúna, quando no cruzamento com a Rua Jussara se depararam com um VW Voyage estacionado de maneira suspeito em frente de uma casa.

Ao pedirem para os ocupantes descerem do carro, foram surpreendidos por Marlon, que sacou um revólver na direção dos policiais. Os agentes revidaram a ação e balearam o rapaz. Mesmo ferido, o jovem saiu do carro e foi socorrido pelos militares até o Hospital Regional, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O passageiro foi rendido e contou que Marlon estava na casa dele acompanhado de mais três mulheres no veículo e que saíram para buscar um lugar mais reservado. Porém o automóvel apresentou pane mecânica e parou.

Ele contou, ainda, que desconhecia a informação que Marlon portava um revólver. O suspeito morto estava foragido do sistema prisional, com mandado de prisão por roubo.

O jovem foi denunciado pelo Ministério Público este ano pelo roubo de um celular e um carro, crime ocorrido no Bairro Portal Caiobá no dia 29 de abril. O Voyage não pertencia a ele e a proprietária não sabe como Marlon estava de posse do veículo.

