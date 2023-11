Avenidas de Dourados recebem preparativos para Dourados Brilha 2023

A contagem regressiva para o evento mais aguardado do ano em Dourados está prestes a terminar, e a Prefeitura da cidade intensifica os preparativos para o Dourados Brilha 2023. A partir desta sexta-feira, 24 de novembro, a paisagem na região da Praça Antônio João começa a se transformar, marcando o início das mudanças no trânsito para a montagem da estrutura festiva.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que trechos das Avenidas Presidente Vargas e Joaquim Teixeira Alves serão temporariamente interditados para possibilitar a instalação das diversas atrações que compõem o evento. A diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, destaca que as interdições terão início a partir das 21h de hoje.

“O trânsito na Avenida Presidente Vargas, no sentido Sul-Norte, entre a Marcelino Pires e a Joaquim Teixeira Alves, ficará interditado a partir das 21h de hoje até o dia 23 de dezembro. Além disso, o estacionamento na rua Joaquim Teixeira Alves será ocupado pelos food trucks durante o mesmo período”, explicou Mariana.

A diretora-presidente também ressalta que outras interdições podem ocorrer conforme a programação do Dourados Brilha. Essas informações serão divulgadas antecipadamente no site e nas redes sociais da Prefeitura, mantendo a população informada sobre as alterações no trânsito.

A abertura oficial do Dourados Brilha 2023 está programada para este sábado, 25 de novembro, às 20h. As festividades se estenderão até o dia 22 de dezembro, proporcionando aos moradores e visitantes um período repleto de entretenimento e alegria para toda a família.

Entre as novidades deste ano, destaca-se a imponente roda gigante com 16 metros de altura, uma adição surpreendente que promete encantar os participantes. O Prefeito Alan Guedes enfatizou que a entrada na roda gigante será gratuita, reforçando o compromisso de proporcionar diversão acessível para todos durante a temporada de fim de ano.

“A roda gigante é uma grande surpresa que preparamos para que as famílias douradenses aproveitem ainda mais o Dourados Brilha 2023”, afirmou o Prefeito. Com a combinação de atrações tradicionais e inovações, o evento promete iluminar a cidade e criar memórias inesquecíveis para todos os presentes.

Praça Antônio João

Dourados, 24 de Novembro de 2023 – A contagem regressiva para o evento mais aguardado do ano em Dourados está prestes a terminar, e a Prefeitura da cidade intensifica os preparativos para o Dourados Brilha 2023. A partir desta sexta-feira, 24 de novembro, a paisagem na região da Praça Antônio João começa a se transformar, marcando o início das mudanças no trânsito para a montagem da estrutura festiva.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que trechos das Avenidas Presidente Vargas e Joaquim Teixeira Alves serão temporariamente interditados para possibilitar a instalação das diversas atrações que compõem o evento. A diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, destaca que as interdições terão início a partir das 21h de hoje.

“O trânsito na Avenida Presidente Vargas, no sentido Sul-Norte, entre a Marcelino Pires e a Joaquim Teixeira Alves, ficará interditado a partir das 21h de hoje até o dia 23 de dezembro. Além disso, o estacionamento na rua Joaquim Teixeira Alves será ocupado pelos food trucks durante o mesmo período”, explicou Mariana.

A diretora-presidente também ressalta que outras interdições podem ocorrer conforme a programação do Dourados Brilha. Essas informações serão divulgadas antecipadamente no site e nas redes sociais da Prefeitura, mantendo a população informada sobre as alterações no trânsito.

A abertura oficial do Dourados Brilha 2023 está programada para este sábado, 25 de novembro, às 20h. As festividades se estenderão até o dia 22 de dezembro, proporcionando aos moradores e visitantes um período repleto de entretenimento e alegria para toda a família.

Entre as novidades deste ano, destaca-se a imponente roda gigante com 16 metros de altura, uma adição surpreendente que promete encantar os participantes. O Prefeito Alan Guedes enfatizou que a entrada na roda gigante será gratuita, reforçando o compromisso de proporcionar diversão acessível para todos durante a temporada de fim de ano.

“A roda gigante é uma grande surpresa que preparamos para que as famílias douradenses aproveitem ainda mais o Dourados Brilha 2023”, afirmou o Prefeito. Com a combinação de atrações tradicionais e inovações, o evento promete iluminar a cidade e criar memórias inesquecíveis para todos os presentes.

Com informações da Prefeitura de Dourados