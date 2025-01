Até Terça-feira (31): Pequenos Empresários Podem Renegociar Dívidas e Acessar Benefícios

O prazo para que pequenos empresários renegociem suas dívidas bancárias por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios termina nesta terça-feira (31). Criado pelo governo federal em maio deste ano, o programa já ajudou a renegociar cerca de R$ 6 bilhões em dívidas, beneficiando 95 mil microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte. Os descontos oferecidos podem chegar até 95% do valor da dívida, com o refinanciamento sendo feito diretamente pelos bancos, com incentivos tributários do governo.

Além do Desenrola, os MEIs e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil também podem acessar até terça-feira (31) o ProCred 360. Essa linha de crédito exclusiva oferece juros até 50% mais baixos do que os praticados pelo mercado, ajudando os pequenos negócios a reestruturar suas finanças e garantir novos empréstimos para o crescimento da empresa.

Outra alternativa disponível para os empresários é o programa Regularize, que permite quitar dívidas do Simples Nacional com descontos de até 100% nos juros e multas. O parcelamento pode ser feito em até 133 meses, e a adesão ao programa pode ser feita online até 31 de janeiro de 2025.

