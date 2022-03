Após um mês, corpo de uma das vítimas do temporal de fevereiro em Petrópolis é encontrado

Na tarde de ontem (22) a Polícia Civil identificou o corpo de Antônio Carlos dos Santos, de 56 anos, após exame papiloscópico, como uma das quatro vítimas desaparecidas no temporal no dia 15 de fevereiro na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. O corpo foi encontrado no último domingo (19).

Após encontrarem o corpo em estágio avançado de decomposição, os policiais suspeitaram de que se tratava de uma das vítimas da tragédia do mês passado. Com isso, sobe para 234 o número de mortos no desabamento de fevereiro. Mais três pessoas continuam desaparecidas.

Os bombeiros conseguiram localizar seis vítimas desaparecidas até o momento. As Equipes da Sedec-RJ (Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro) e do CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) se mantêm mobilizadas, para prevenir e minimizar os danos causados pela tempestade de domingo.

Limpeza da cidade

A Comdep (Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis) está atuando na limpeza das vias atingidas pelo transbordamento dos rios e pelos deslizamentos de terra decorrentes da forte chuva que atingiu a cidade no domingo.

Para dar mais agilidade no trabalho de remoção das barreiras e limpeza das ruas, a prefeitura está com equipes reforçadas de trabalhadores, reboques, retroescavadeiras e caminhões em diferentes pontos da cidade, na desobstrução de vias e limpeza dos locais atingidos. O trabalho está concentrado na remoção das árvores que atingiram as redes de energia elétrica e obstruíram as vias.

Com informações de Agência Brasil.