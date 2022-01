Ao passear de carro com a família, jovem é morto a tiros na cabeça

Em frente da própria família, um rapaz de 26 anos foi assassinado a tiros – principalmente na cabeça – enquanto passeava de carro com os parentes. O crime aconteceu na noite de ontem (1º), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Renner dos Santos de Aquino estava no banco do passageiro quando foi surpreendido pelo atirador, que encostou com sua motocicleta ao lado do Fiat Palio, parado em uma esquina. Na sequência, o assassino desceu da moto e disparou várias vezes contra a cabeça do jovem. Ele morreu na hora.

Horas antes, os passageiros do carro estavam em uma reunião de família. Quando decidiram ir embora, entraram no veículo e seguiram pela rua Zulmira Borba. Já na esquina da rua Francisco Pereira Coutinho com a mesma rua, o crime violento aconteceu. Familiares se encaminharam até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas Renner já chegou sem vida.

A polícia investiga o caso e procura o paradeiro do assassino, ainda não identificado. Segundo os investigadores, Renner estava evadido do Sistema Prisional – entretanto, não é possível afirmar se sua morte está relacionada.