Aluna de Campo Grande é finalista nacional do Programa Pioneiros

A estudante do 2º ano, Ana Paula Lopes Selestino, da Escola Estadual Silvio Oliveira dos Santos, é a finalista da etapa nacional do Projeto Pioneiros realizado pela AEGEA, holding da Águas Guariroba.

Com o projeto “Implantação de Biodigestores nas Escolas Públicas de Campo Grande”, a aluna foi a primeira colocada na edição local e agora concorre a etapa nacional em março, com outros projetos selecionados das unidades participantes da AEGEA.

A apresentação dos projetos da etapa local aconteceu na sede da Águas Guariroba com a participação dos tutores de cada aluno finalista do projeto. Durante os cinco meses do Projeto Pioneiros, os alunos participam de reuniões e palestras online com acompanhamento de gestores da concessionária.

O Projeto também conta com a parceria da SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul), com o objetivo de aproximar e aprofundar o conhecimento dos jovens do ensino médio sobre o mercado de trabalho, as diferentes áreas e serviços de infraestrutura no saneamento.

De acordo com a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues, o Projeto Pioneiros vem crescendo em adesão para alunos da rede pública além de ser um grande formador de profissionais através do planejamento de aulas e desenvolvimento de projetos.

“Tivemos um aumento de 27% no percentual de inscritos em 2022 e pretendemos aumentar o alcance do projeto para as próximas edições. A Águas Guariroba colabora com o futuro por meio do Programa Pioneiros. Os jovens estudantes podem ter um pequeno vislumbre do mercado de trabalho, além de oferecermos a oportunidade poder contribuir na decisão de uma carreira futura no mercado de trabalho”, explica Bia.

Para a aluna finalista, Ana Paula Lopes Selestino, ter o projeto classificado para a etapa nacional é resultado do esforço junto aos tutores durante os meses de aulas e uma grande oportunidade proporcionada pelo programa da Aegea.

“É muito gratificante ter o projeto vencedor após dedicação máxima, com as aulas e projeto saindo como planejado. Foi um desenvolvimento muito bom com os tutores durante todos esses meses. O projeto do biogestor nas escolas públicas foi desenvolvido para que todo alimento desperdiçado possa ser descartado no biodigestor, produzindo o biogás e biofertilizantes que serão reaproveitados em hortas da própria escola. Os nossos esforços agora estão voltados à etapa nacional para podermos comemorar a vitória novamente”, celebrou Ana Paula.

